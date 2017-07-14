Николай Ходасевич: «Физическая неготовность игроков – одна из ключевых проблем, с которой неожиданно столкнулся тренерский штаб БАТЭ»

Белорусский журналист Николай Ходасевич оценил шансы БАТЭ и брестского «Динамо» на успешное выступление в еврокубках.

«После домашнего непутевого матча БАТЭ я ехал домой и вспомнились давно забытые времена. Помнишь, когда мы знать не знали до 2008 года, что такое групповые турниры Лиги чемпионов и Лиги Европы? Наши клубы вступали в борьбу на международной арене и необычайно быстро заканчивали свой путь.

С кем там только не играли, но регулярно падали как подкошенные. Всякий раз оставалось поганое чувство, что наши ведь были и мастеровитее соперника, и функционально лучше готовы, и мотивированные особенно, но то нелепый гол приключился не в нашу пользу, то удаление кто–то схлопотал, то нападающий забыл проснуться. И вот в этом году с «Шахтером» казус из этой печальной оперы. А кто теперь поверит, что БАТЭ должен был закончить партию в первом тайме с «Алашкертом»?

Блеклый второй тайм борисовчан все–таки, на мой взгляд, объясняется физической неготовностью игроков. Это одна из ключевых проблем, с которой неожиданно столкнулся тренерский штаб чемпиона в разгар сезона. Замены попросили Гордейчук и Иванич — Ермакович был откровенно удивлен.

Вспомни, насколько вся атакующая линия чемпиона просела во второй половине. Она не смогла больше действовать в высоком темпе, не хватило силенок встречать и прессинговать соперника, а значит, вся команда автоматически встала и попятилась к своим воротам. Говорят, в этом году каким–то образом изменилась межсезонная функциональная подготовка в Борисове.

Мы всего знать не можем, но если корень проблем находится в неудавшейся подготовительной работе, никакое желание и мотивация не помогут игрокам в матчах с сильными соперниками. Хочется верить, что это всего лишь слухи. «Алашкерт» проходить нужно! Кстати, равно как и «Работнички», и «Альтах», которые тоже оказались не больших дел мастера», – сказал Ходасевич.