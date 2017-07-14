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Владимир Журавель: «Слухи – беда нашего времени. Не было никакого заявления об уходе, письменного во всяком случае»

15.07.2017 11:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель прокомментировал информацию о возможном уходе из команды.

- Владимир Иванович, в пиковой для себя ситуации вы поставили в стартовый состав на матч против «Альтаха» новичков...

– А что за пиковая ситуация, в чем она?

- Ну, ваше заявление об уходе в связи с несогласием...

– Вы его видели, заявление?

- Слышал...

– Не знаю, откуда это взято и растиражировано. Слухи – беда нашего времени. Не было никакого заявления, письменного во всяком случае!

- И несогласия с трансферной политикой клуба?

– И несогласия. И конфликта. В работе хватает внутренних моментов, которые не выносят на публику, рабочий процесс.

- А польский тренер?

– Не интересует меня польский тренер! Меня игра интересует. В Австрии я делал свое дело.

- Очень интересно... Несколько дней все СМИ тему полощут, объект молчит...

– Мне кричать: люди, не верьте? В суд подавать? У вас не нашлось двух минут меня набрать...

- Так бередить не хотел...

– Что бередить, я не мальчик. Могли стать первым в стране, кто скажет правду.

- Давайте правду!

– У нас достаточно нормальные отношения с руководством клуба, рабочие, профессиональные.

- А с трансферной политикой чего?

– Не раз уже говорил и опять повторю: решения о приглашении футболистов принимаются коллегиально, с учетом мнения главного тренера. Того же Вуячича я начал смотреть еще в марте.

- Не фонтан ведь сыграл в Альтахе...

– Не совсем готов, только прилетел, был подстывший... Но свою лепту внес, – сказал Журавель.

 
 
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Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель прокомментировал информацию о возможном уходе из команды.

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