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Владимир Журавель: «Слухи – беда нашего времени. Не было никакого заявления об уходе, письменного во всяком случае»
15.07.2017 11:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель прокомментировал информацию о возможном уходе из команды.
- Владимир Иванович, в пиковой для себя ситуации вы поставили в стартовый состав на матч против «Альтаха» новичков...
– А что за пиковая ситуация, в чем она?
- Ну, ваше заявление об уходе в связи с несогласием...
– Вы его видели, заявление?
- Слышал...
– Не знаю, откуда это взято и растиражировано. Слухи – беда нашего времени. Не было никакого заявления, письменного во всяком случае!
- И несогласия с трансферной политикой клуба?
– И несогласия. И конфликта. В работе хватает внутренних моментов, которые не выносят на публику, рабочий процесс.
- А польский тренер?
– Не интересует меня польский тренер! Меня игра интересует. В Австрии я делал свое дело.
- Очень интересно... Несколько дней все СМИ тему полощут, объект молчит...
– Мне кричать: люди, не верьте? В суд подавать? У вас не нашлось двух минут меня набрать...
- Так бередить не хотел...
– Что бередить, я не мальчик. Могли стать первым в стране, кто скажет правду.
- Давайте правду!
– У нас достаточно нормальные отношения с руководством клуба, рабочие, профессиональные.
- А с трансферной политикой чего?
– Не раз уже говорил и опять повторю: решения о приглашении футболистов принимаются коллегиально, с учетом мнения главного тренера. Того же Вуячича я начал смотреть еще в марте.
- Не фонтан ведь сыграл в Альтахе...
– Не совсем готов, только прилетел, был подстывший... Но свою лепту внес, – сказал Журавель.
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Владимир Журавель: «Слухи – беда нашего времени. Не было никакого заявления об уходе, письменного во всяком случае»
Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель прокомментировал информацию о возможном уходе из команды.
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