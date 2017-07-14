Игорь Криушенко: «Постараемся противопоставить сборной Таиланда свои козыри»

Главный тренер национальной команды Игорь Криушенко рассказал о том, как сборная клубов готовится к финалу «Кубка Короля 2017»

– Достаточно напряженный матч получился с командой Буркина-Фасо. Обе команды стремились выйти в финал, обе были достойны этого. Считаю, мы были поострее, могли все решить в основное время. Рад, что оказались более устойчивыми в плане психологии при исполнении пенальти. Рад, что команда вышла в финал.

- Что касается сборной Таиланда: у вас была возможность наблюдать их игру с КНДР. Как вы думаете, какие преимущества есть у хозяев турнира?

– Сборная Таиланда играет дома при своих болельщиках. Это хороший момент, хорошая мотивация. Поддержка трибун – немаловажный фактор. Много техничных и быстрых игроков, команда любит и умеет играть в атаку. Постараемся противопоставить ей свои козыри, – сказал Криушенко.