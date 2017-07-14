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«Милан» хочет арендовать Ренату Саншеша
15.07.2017 11:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Милан» начал переговоры о трансфере полузащитника «Баварии» Ренату Саншеша.
Миланский клуб готов арендовать игрока сборной Португалии на 2 года за 7 миллионов евро с правом выкупа в 2019 году за 40 млн евро.
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«Милан» начал переговоры о трансфере полузащитника «Баварии» Ренату Саншеша.
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