Белоруски завоевали серебро на ЧЕ по гребле на байдарках и каноэ

МИНСК, 15 июл — Sputnik. Серебро завоевали белоруски Алена Ноздрева и Камилла Бобр на дистанции 500 метров каноэ-двойки.



© Sputnik Сергей Гунеев У белорусских гребцов пытались отнять медаль

На такой же дистанции у мужчин третьей пришла мужская байдарка-четверка в составе Петрушенко, Третьякова, Борикова и Бялко.

Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ проходит в болгарском Пловдиве. Сегодня в соревновании пройдет 8 финалов с участием белорусских гребцов на байдарках и каноэ, в которых примут участие 11 белорусских лодок: 5 мужских байдарок и два каноэ, а также 3 байдарки и каноэ с женскими экипажами.