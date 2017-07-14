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Белоруски завоевали серебро на ЧЕ по гребле на байдарках и каноэ
15.07.2017 13:12 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 июл — Sputnik. Серебро завоевали белоруски Алена Ноздрева и Камилла Бобр на дистанции 500 метров каноэ-двойки.
© Sputnik Сергей Гунеев
На такой же дистанции у мужчин третьей пришла мужская байдарка-четверка в составе Петрушенко, Третьякова, Борикова и Бялко.
Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ проходит в болгарском Пловдиве. Сегодня в соревновании пройдет 8 финалов с участием белорусских гребцов на байдарках и каноэ, в которых примут участие 11 белорусских лодок: 5 мужских байдарок и два каноэ, а также 3 байдарки и каноэ с женскими экипажами.
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Экипаж каноэ-двойки в составе белорусок Алены Ноздревой и Камиллы Бобр пришел вторым на дистанции в 500 метров.
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