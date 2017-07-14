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Украинский защитник Логинов на просмотре в «Ислочи»
15.07.2017 13:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Украинский защитник Александр Логинов прибыл на просмотр в «Ислочь».
Минувший сезон 25-летний футболист провел в клубе «Нефтяник-Укрнефть» из первой лиги. В 23 матчах чемпионата забил 1 гол. Подробную статистику смотрите
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Украинский защитник Александр Логинов прибыл на просмотр в «Ислочь».
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