Экс-директор могилевского «Торпедо»: «Некоторые парни работали на заводе, и через два часа у них матч с БАТЭ. Пришли, переоделись и пошли играть»

Экс-директор могилевского «Торпедо» Андрей Евтушенко вспомнил об игре против БАТЭ.

«Игра с борисовским клубом в Кубке в прошлом году стала самым крутым событием в нашей недолгой суверенной истории. Сыграли на большом стадионе, на «Спартаке», пришло много людей, был такой антураж, борисовский клуб в принципе приехал основным составом.

Мы держались почти тайм, было по нулям, проиграли 0:4, но у нас даже были моменты. На тот момент мы в чемпионате уже шли немного так на спад, мы понимали, что в коллективе происходит что-то не то, думали, что эта игра с БАТЭ даст какие-то эмоции, но, к сожалению, не дала какого-то эффекта, чтобы мы поднялись в лиге.

Ну и сам матч принес большой опыт, так как занимались организацией игры на большом стадионе, анонсировали ее как матч года. Мы сделали эту игру чуть ли не особой для Могилева, ведь «Днепр» тогда играл в первой лиге, а тут такая большая команда приезжает. Это был такой вызов в пределах одной игры для нас, как для менеджеров, а также для игроков.

Некоторые парни работали до 16-ти, некоторые на заводе, и через два часа у них игра с БАТЭ. Пришли, переоделись и пошли играть. Было, конечно, хорошо», – сказал Евтушенко.