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Николай Ходасевич: «События в Бресте – топовое американское шоу! Кажется, мы слишком увлечены поиском логики в поступках руководства «Динамо»

15.07.2017 14:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский журналист Николай Ходасевич оценил перспективы команды брестского «Динамо» .

«События в Бресте — это топовое американское шоу! Бери попкорн, садись в кресло, включай телевизор и получай удовольствие. Мне кажется, мы слишком увлечены поиском логики в поступках руководства амбициозного проекта на берегах Мухавца. Все время задаем вопросы.

Зачем ведутся почти в открытую переговоры с новым тренером, если с командой работает один из лучших белорусских специалистов? Зачем столько новичков в летнее трансферное окно? Зачем в Австрию полетели 27 игроков, если в заявку можно включить только 18? И так далее. Брось, смотри и наслаждайся!

Как известно, мнение комментатора может не совпадать с его точкой зрения, но вот что тебе скажу: кто в Солигорске и Бресте платит, тот и заказывает музыку. Мы переживаем за уважаемых тренеров Кубарева и Журавля, понимаем, что им нужно время и доверие, чтобы построить сильную команду, способную брать титулы.

Но, с другой стороны, боссы, наделенные правом решать, видят футбол и развитие своих клубов иначе, им и решать. А мы посмотрим, куда их заведет «кривая американской мечты». Возвращаясь к теме еврокубков, я поражен, насколько большой профессионал Журавель. И новый тренер в Брест приезжал на переговоры, и сам Владимир Иванович написал заявление на увольнение, а за результат бьется до конца!» – сказал Ходасевич.

 
Теги: Брест
 
 
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