Горди Дуайер: «Клинкхаммер станет значительной частью команды в следующем сезоне»

Новый главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер рассказал про приглашение в команду Йонаса Энрота, а также поделился мнением о перспективах Роба Клинкхаммера.

– Не могу сказать, что Энрот являлся единственным кандидатом на вратарскую позицию. Но он был номером один. Клубу очень повезло, что такой игрок остался в межсезонье без контракта. Хоккеисты, имеющие большой опыт игры на высоком уровне, у нас в приоритете. Хотим подписать только лучших.

– Рассчитываете на Клинкхаммера?

– Он станет значительной частью команды в следующем сезоне. Роб провел замечательный чемпионат, сумел приспособиться к КХЛ. Говорю это как главный тренер команды-оппонента. В разборе минского «Динамо» обращали на этого нападающего особое внимание, – сказал тренер.