Горди Дуайер: «Надеюсь, команда будет прогрессировать, а в конце сезона мы достигнем лучшего результата, который когда-либо был в Минске»

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер рассказал о задачах, которые поставлены перед командой на сезон.

- Общались ли вы с руководством? Какие задачи поставлены перед вами на ближайший сезон?

– Как и любой команде, нам нужно добиваться самых высоких результатов и показывать отличный уровень хоккея. «Динамо» успешно выступило в предыдущем сезоне, и мы хотим от этого оттолкнуться и достичь еще больших высот. В нашей команде в этом году будет очень много белорусских талантливых ребят. Мы хотим дать им возможность расти. Кроме того, у нас есть белорусские молодые тренеры, которые тоже нуждаются в прогрессе. Думаю, мы сможем это все сделать. Надеюсь, команда будет и дальше прогрессировать, а в конце сезона мы достигнем лучшего результата, который когда-либо был в Минске. Конечно, здорово, что болельщики приходят поддерживать нас. Это одна из целей для любой команды – болельщики должны видеть настоящий хоккей и заполнять трибуны, – цитирует Дуайера корреспондент Tribuna.com Антон Рогач.