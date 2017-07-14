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Горди Дуайер: «Надеюсь, команда будет прогрессировать, а в конце сезона мы достигнем лучшего результата, который когда-либо был в Минске»

15.07.2017 16:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер рассказал о задачах, которые поставлены перед командой на сезон.

- Общались ли вы с руководством? Какие задачи поставлены перед вами на ближайший сезон? 

– Как и любой команде, нам нужно добиваться самых высоких результатов и показывать отличный уровень хоккея. «Динамо» успешно выступило в предыдущем сезоне, и мы хотим от этого оттолкнуться и достичь еще больших высот. В нашей команде в этом году будет очень много белорусских талантливых ребят. Мы хотим дать им возможность расти. Кроме того, у нас есть белорусские молодые тренеры, которые тоже нуждаются в прогрессе. Думаю, мы сможем это все сделать. Надеюсь, команда будет и дальше прогрессировать, а в конце сезона мы достигнем лучшего результата, который когда-либо был в Минске. Конечно, здорово, что болельщики приходят поддерживать нас. Это одна из целей для любой команды – болельщики должны видеть настоящий хоккей и заполнять трибуны, – цитирует Дуайера корреспондент Tribuna.com Антон Рогач.

 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер рассказал о задачах, которые поставлены перед командой на сезон.

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