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Испанка Гарбинье Мугуруса победила Винус Уильямс в финале Уимблдона
15.07.2017 17:46 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 июл — Sputnik. Испанская теннисистка стала победительницей Уимблдонского турнира, который проходит в столице Великобритании.
© Sputnik / Виктор Толочко
В финальном поединке Гарбинье Мугуруса (14-й номер посева) победила Винус Уильямс (10-й номер) со счетом 7:5, 6:0. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 14 минут.
Ранее испанка побеждала в финале Открытого чемпионата Франции в 2016 году.
Мугуруса впервые в карьере выиграла Уимблдон, лучшим ее результатом на этом турнире был выход в финал в 2015 году.
Винус Уильямс — семикратная победительница турниров Большого шлема, из них пять побед она одержала на Уимблдоне. В парном разряде спортсменка шесть раз выигрывала Уимблдон, четыре раза — Открытый чемпионат Австралии, по два раза — Открытые чемпионаты Франции и США.
Завершится Уимблдонский турнир 16 июля.
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Мугуруса выиграла первый титул на турнирах Большого шлема в нынешнем сезоне и второй в карьере.
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