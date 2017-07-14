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Испанка Гарбинье Мугуруса победила Винус Уильямс в финале Уимблдона

15.07.2017 17:46 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 июл — Sputnik. Испанская теннисистка стала победительницей Уимблдонского турнира, который проходит в столице Великобритании.

Испанка Гарбинье Мугуруса победила Винус Уильямс в финале Уимблдона
© Sputnik / Виктор Толочко
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В финальном поединке Гарбинье Мугуруса (14-й номер посева) победила Винус Уильямс (10-й номер) со счетом 7:5, 6:0. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 14 минут.

Ранее испанка побеждала в финале Открытого чемпионата Франции в 2016 году.

Мугуруса впервые в карьере выиграла Уимблдон, лучшим ее результатом на этом турнире был выход в финал в 2015 году.

Винус Уильямс — семикратная победительница турниров Большого шлема, из них пять побед она одержала на Уимблдоне. В парном разряде спортсменка шесть раз выигрывала Уимблдон, четыре раза — Открытый чемпионат Австралии, по два раза — Открытые чемпионаты Франции и США.

Завершится Уимблдонский турнир 16 июля.

 
Теги: Минск
 
 
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Мугуруса выиграла первый титул на турнирах Большого шлема в нынешнем сезоне и второй в карьере.

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