Испанка Гарбинье Мугуруса победила Винус Уильямс в финале Уимблдона

МИНСК, 15 июл — Sputnik. Испанская теннисистка стала победительницей Уимблдонского турнира, который проходит в столице Великобритании.



© Sputnik / Виктор Толочко Спортобзор: итоги футбольной недели, Уимблдон и хоккей

В финальном поединке Гарбинье Мугуруса (14-й номер посева) победила Винус Уильямс (10-й номер) со счетом 7:5, 6:0. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 14 минут.

Ранее испанка побеждала в финале Открытого чемпионата Франции в 2016 году.

Мугуруса впервые в карьере выиграла Уимблдон, лучшим ее результатом на этом турнире был выход в финал в 2015 году.

Винус Уильямс — семикратная победительница турниров Большого шлема, из них пять побед она одержала на Уимблдоне. В парном разряде спортсменка шесть раз выигрывала Уимблдон, четыре раза — Открытый чемпионат Австралии, по два раза — Открытые чемпионаты Франции и США.

Завершится Уимблдонский турнир 16 июля.