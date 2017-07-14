ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Шелковый путь": на восьмом этапе Вязович финишировал шестым

15.07.2017 18:15 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 15 июл — Sputnik. Экипажи российской команды "КАМАЗ-МАСТЕР" уверенно лидируют в зачете грузовиков в ралли-рейде "Шелковый путь", восьмой этап выиграл КамАЗ под управлением Дмитрия Сотникова, свидетельствуют данные официального сайта гонки.

"Шелковый путь": на восьмом этапе Вязович финишировал шестым
© Фото: "МАЗ-СПОРТавто"
"Шелковый путь": МАЗы завершили седьмой этап в восьмерке лучших

Лидер преодолел этап за три часа, 13 минут и 51 секунду, почти в двух минутах от него финишировал еще один КамАЗ, Айрата Мардеева. Третье место вновь занял чешский экипаж Мартина Коломы на Tatra. Общий зачет по-прежнему возглавляет Сотников, на второй позиции — КамАЗ Антона Шибалова, третье место удерживает Коломы.

Белорусский экипаж МАЗа под управлением Сергея Вязовича уверенно закрепился в десятке лучших, восьмой этап он завершил на шестом месте, в итоговом зачете экипаж находится на седьмой строчке. Алексей Вишневский в субботу финишировал восьмым, в общем зачете он замыкает десятку, Александр Василевский закончил восьмой этап 11-м, такое же место у белорусского экипажа и в генеральной классификации.

Лидеры зачета внедорожников не меняются уже на протяжении нескольких этапов. Первые два места по-прежнему занимают представители команды Peugeot Себастьян Леб и Сириль Депре, на третьей строчке — американец Брайс Мензис на Mini.

Девятый этап ралли пройдет между китайскими городами Урумчи и Хами. Протяженность маршрута составит 813,89 километра, спецучастка — 421 километр. Гонщиков на этом отрезке ожидают дюны, а в конце спецучастка — скоростной отрезок.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 70
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лучший из белорусских экипажей занимает седьмое место в общем зачете грузовиков.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Испанка Гарбинье Мугуруса победила Винус Уильямс в финале Уимблдона
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика