МИНСК, 15 июл — Sputnik. Экипажи российской команды "КАМАЗ-МАСТЕР" уверенно лидируют в зачете грузовиков в ралли-рейде "Шелковый путь", восьмой этап выиграл КамАЗ под управлением Дмитрия Сотникова, свидетельствуют данные официального сайта гонки.

Лидер преодолел этап за три часа, 13 минут и 51 секунду, почти в двух минутах от него финишировал еще один КамАЗ, Айрата Мардеева. Третье место вновь занял чешский экипаж Мартина Коломы на Tatra. Общий зачет по-прежнему возглавляет Сотников, на второй позиции — КамАЗ Антона Шибалова, третье место удерживает Коломы.

Белорусский экипаж МАЗа под управлением Сергея Вязовича уверенно закрепился в десятке лучших, восьмой этап он завершил на шестом месте, в итоговом зачете экипаж находится на седьмой строчке. Алексей Вишневский в субботу финишировал восьмым, в общем зачете он замыкает десятку, Александр Василевский закончил восьмой этап 11-м, такое же место у белорусского экипажа и в генеральной классификации.

Лидеры зачета внедорожников не меняются уже на протяжении нескольких этапов. Первые два места по-прежнему занимают представители команды Peugeot Себастьян Леб и Сириль Депре, на третьей строчке — американец Брайс Мензис на Mini.

Девятый этап ралли пройдет между китайскими городами Урумчи и Хами. Протяженность маршрута составит 813,89 километра, спецучастка — 421 километр. Гонщиков на этом отрезке ожидают дюны, а в конце спецучастка — скоростной отрезок.