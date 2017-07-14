МИНСК, 15 июл — Sputnik. Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации на десятом этапе чемпионата мира "Формулы-1", который проходит на автодроме в Сильверстоуне.



© Pexels Max Rossi Пилот "Мерседеса" Хэмилтон выиграл квалификацию на Гран-при Италии

В субботу Хэмилтон показал на трассе время 1 минута 26,600 секунды. Вторым стал гонщик "Феррари" Кими Райкконен с отставанием 0,547 секунды, третьим — партнер Райкконена по команде немец Себастьян Феттель (+0,756).

В первой десятке также Вальттери Боттас (Финляндия, "Мерседес"), Макс Ферстаппен (Нидерланды, "Ред Булл"), Нико Хюлькенберг (Германия, "Рено") и другие.

Гонщик из России Даниил Квят (Торо Россо) выбыл после второго сегмента и занял в итоге 12-е место.