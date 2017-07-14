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"Формула-1": Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Великобритании
15.07.2017 18:30 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 июл — Sputnik. Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации на десятом этапе чемпионата мира "Формулы-1", который проходит на автодроме в Сильверстоуне.
© Pexels Max Rossi
В субботу Хэмилтон показал на трассе время 1 минута 26,600 секунды. Вторым стал гонщик "Феррари" Кими Райкконен с отставанием 0,547 секунды, третьим — партнер Райкконена по команде немец Себастьян Феттель (+0,756).
В первой десятке также Вальттери Боттас (Финляндия, "Мерседес"), Макс Ферстаппен (Нидерланды, "Ред Булл"), Нико Хюлькенберг (Германия, "Рено") и другие.
Гонщик из России Даниил Квят (Торо Россо) выбыл после второго сегмента и занял в итоге 12-е место.
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Гонка Гран-при Великобритании пройдет в воскресенье днем, квалификацию выиграл Льюис Хэмилтон.
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