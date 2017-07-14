ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Формула-1": Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Великобритании

15.07.2017 18:30 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 15 июл — Sputnik. Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации на десятом этапе чемпионата мира "Формулы-1", который проходит на автодроме в Сильверстоуне.

"Формула-1": Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Великобритании
© Pexels Max Rossi
Пилот "Мерседеса" Хэмилтон выиграл квалификацию на Гран-при Италии

В субботу Хэмилтон показал на трассе время 1 минута 26,600 секунды. Вторым стал гонщик "Феррари" Кими Райкконен с отставанием 0,547 секунды, третьим — партнер Райкконена по команде немец Себастьян Феттель (+0,756).

В первой десятке также Вальттери Боттас (Финляндия, "Мерседес"), Макс Ферстаппен (Нидерланды, "Ред Булл"), Нико Хюлькенберг (Германия, "Рено") и другие.

Гонщик из России Даниил Квят (Торо Россо) выбыл после второго сегмента и занял в итоге 12-е место.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 71
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гонка Гран-при Великобритании пройдет в воскресенье днем, квалификацию выиграл Льюис Хэмилтон.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
"Шелковый путь": на восьмом этапе Вязович финишировал шестым
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика