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Горди Дуайер: «В Беларуси к хоккею относятся также как в Канаде»

15.07.2017 19:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер рассказал о жизни в Минске.

– Что вы знали о Беларуси до того, как получили предложение из Минска? Какие факты, каких знаменитых людей?

–У нас в Канаде хоккей – это часть культуры. Когда я приехал в Европу, я уже знал, что в Беларуси к этому виду спорта относятся также. Как в Канаде. Белорусскому народу нравится следить за сборной и «Динамо». Белорусы любят хоккей – это именно та вещь, которую я знал перед подписанием контракта с «Динамо». За годы в КХЛ я узнал, что Беларусь в целом и Минск в частности – очень красивое место. Все игравшие здесь североамериканские игроки были в восторге от красот вашей столицы.

– Чем наша страна отличается от других мест, где вы работали? По крайней мере, помимо чистых улиц, которые так любят отмечать иностранцы.

– Дам политкорректный ответ. Беларусь – красивая страна. Главное в ней для меня – люди и взаимоотношения между ними. В Минске меня замечательно встретили. Здесь я увидел много людей, которые относятся ко мне не как к чужаку, а как к человеку, которого они давно знают. Отношение к иностранцам – главное отличие Беларуси от других стран, в которых я жил, – сказал Дуайер.

Полное выступление Горди Дуайера на пресс-конференции читайте в материале Tribuna.com.

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Теги: Минск
 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер рассказал о жизни в Минске.

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