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Евробаскет (U-20). Девушки. Дивизион B. Беларусь уступила в полуфинале

15.07.2017 20:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Чемпионат Европы (U-20)

Эйлат, Израиль

Женщины

Дивизион B

Полуфиналы

Словакия (U-20) — Беларусь — (U-20) — 60:53 (17:14, 19:11, 13:12, 11:16)

15 июля, 18:00

Хорватия (U-20) — Германия — (U-20)

15 июля, 20:30

В случае победы в матче за 3-е место Беларусь выйдет в элитный дивизион.

 
 
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Чемпионат Европы (U-20) Эйлат, Израиль Женщины Дивизион B Полуфиналы Словакия (U-20) — Беларусь — (U-20) — 60:53 (17:14, 19:11, 13:12, 11:16) 15 июля, 18:00 Хорватия (U-20) — Германия — (U-20) 15...

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