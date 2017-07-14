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Евробаскет (U-20). Девушки. Дивизион B. Беларусь уступила в полуфинале
15.07.2017 20:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Чемпионат Европы (U-20)
Эйлат, Израиль
Женщины
Дивизион B
Полуфиналы
Словакия (U-20) — Беларусь — (U-20) — 60:53 (17:14, 19:11, 13:12, 11:16)
15 июля, 18:00
Хорватия (U-20) — Германия — (U-20)
15 июля, 20:30
В случае победы в матче за 3-е место Беларусь выйдет в элитный дивизион.
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Чемпионат Европы (U-20) Эйлат, Израиль Женщины Дивизион B Полуфиналы Словакия (U-20) — Беларусь — (U-20) — 60:53 (17:14, 19:11, 13:12, 11:16) 15 июля, 18:00 Хорватия (U-20) — Германия — (U-20) 15...
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