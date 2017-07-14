Бабичев перейдет в «Мотор»

Энс-линейный БГК Максим Бабичев рассказал, что переходит в запорожский «Мотор».

«Играя за БГК, испытывал настоящий кайф — независимо от статуса матчей. Решение о переходе в «Мотор» далось непросто. Но руководство запорожского клуба подкупило конкретикой.

Воспринимаю переезд в Украину как новый вызов. Это ведь мой первый легионерский опыт. Не поздно ли в тридцать лет? Считаю, нет. В Беларуси я провел замечательные сезоны, постоянно совершенствовался в профессиональном плане. И не забывайте, сколько титулов и участий в Лиге чемпионов было у меня благодаря годам, проведенным в Бресте, а еще раньше — в минском «Динамо». Надеюсь, о карьерном этапе в Запорожье смогу сказать аналогичные слова», – сказал Бабичев.