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Бабичев перейдет в «Мотор»

15.07.2017 20:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Энс-линейный БГК Максим Бабичев рассказал, что переходит в запорожский «Мотор».

«Играя за БГК, испытывал настоящий кайф — независимо от статуса матчей. Решение о переходе в «Мотор» далось непросто. Но руководство запорожского клуба подкупило конкретикой. 

Воспринимаю переезд в Украину как новый вызов. Это ведь мой первый легионерский опыт. Не поздно ли в тридцать лет? Считаю, нет. В Беларуси я провел замечательные сезоны, постоянно совершенствовался в профессиональном плане. И не забывайте, сколько титулов и участий в Лиге чемпионов было у меня благодаря годам, проведенным в Бресте, а еще раньше — в минском «Динамо». Надеюсь, о карьерном этапе в Запорожье смогу сказать аналогичные слова», – сказал Бабичев.

 
Теги: Брест
 
 
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Энс-линейный БГК Максим Бабичев рассказал, что переходит в запорожский «Мотор».

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