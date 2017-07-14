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Белорус Баранчик нанес Смиту первое в карьере поражение

15.07.2017 20:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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На турнире Buffalo Run Casino белорус Иван Баранчик (16-0, 10 КО) в 8-раундовом поединке перебоксировал ранее не знавшего поражений американца Кинана Смита (11-1, 5 КО) единогласным судейским решением. Они зафиксировали победу Баранчика со счетом: 80:71, 78:73 и 79:72.

По ходу поединка американец попытался перебоксировать уроженца Амурска на дальней дистанции, предпочитая все время находиться в движении, а в случае надобности — вязать Баранчика в клинчах. В принципе, со своей задачей Смит справился, но в виду инертности в атаке, рассчитывать на победу не приходилось.

Уже в первом раунде американец получил предупреждение от рефери за попытку справиться с Баранчиком борцовскими приемами. Во втором раунде, после левого оверхенда, «The Beast» Баранчик затиснул оппонента в углу ринга, но завершить поединок досрочно не сумел. 

На последних секундах третьего раунда от Баранчика прошел отменный левый хук в подбородок Смита, но попытка добить успеха не принесла — оба бойца увлеклись, продолжили обмен ударами после гонга.  

В шестом раунде рефери снял очко с американца за непрекращающиеся захваты и удержания. На последних секундах поединка Смит дважды по собственной инициативе оказывался на канвасе.

 
 
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На турнире Buffalo Run Casino белорус Иван Баранчик (16-0, 10 КО) в 8-раундовом поединке перебоксировал ранее не знавшего поражений американца Кинана Смита (11-1, 5 КО)...

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