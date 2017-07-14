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Вторая лига. ЮАС-Житковичи сыграли вничью с «Энергосбытом» и возглавили турнирную таблицу

15.07.2017 20:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Вторая лига

13-й тур

Клецк – Чисть – 1:2

15 июля, 12:00

СМИавтотранс – Узда – 1:4

15 июля, 14:00

ЮАС-Житковичи – Энергосбыт – 1:1

15 июля, 16:00

Сборная ТФ – СДЮШОР-8

15 июля, 16:00

СДЮШОР-3 – Спутник – 1:6

15 июля, 17:00

Любань – Ошмяны-БГУФК – 0:6

15 июля, 17:00

Молодечно-ДЮСШ-4 – Виктория – 1:2

15 июля, 18:15

Турнирная таблица

1. ЮАС-Житковичи – 30
2. Клецк – 30
3. Чисть – 29

 
 
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Вторая лига 13-й тур Клецк – Чисть – 1:2 15 июля, 12:00 СМИавтотранс – Узда – 1:4 15 июля, 14:00 ЮАС-Житковичи – Энергосбыт – 1:1 15 июля, 16:00 Сборная ТФ – СДЮШОР-8 15 июля, 16:00...

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