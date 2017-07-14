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Вторая лига. ЮАС-Житковичи сыграли вничью с «Энергосбытом» и возглавили турнирную таблицу
15.07.2017 20:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Вторая лига
13-й тур
Клецк – Чисть – 1:2
15 июля, 12:00
СМИавтотранс – Узда – 1:4
15 июля, 14:00
ЮАС-Житковичи – Энергосбыт – 1:1
15 июля, 16:00
Сборная ТФ – СДЮШОР-8
15 июля, 16:00
СДЮШОР-3 – Спутник – 1:6
15 июля, 17:00
Любань – Ошмяны-БГУФК – 0:6
15 июля, 17:00
Молодечно-ДЮСШ-4 – Виктория – 1:2
15 июля, 18:15
Турнирная таблица
1. ЮАС-Житковичи – 30
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Вторая лига 13-й тур Клецк – Чисть – 1:2 15 июля, 12:00 СМИавтотранс – Узда – 1:4 15 июля, 14:00 ЮАС-Житковичи – Энергосбыт – 1:1 15 июля, 16:00 Сборная ТФ – СДЮШОР-8 15 июля, 16:00...
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