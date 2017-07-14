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Горди Дуайер: «Легионеры имеют право приезжать в «Динамо» позже, потому что обладают достаточным профессионализмом»
15.07.2017 21:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер рассказал, почему голкипер команды
– Шведский вратарь Энрот был далеко не единственным кандидатом на эту позицию, но вы остановили выбор именно на нем. Какие качества привлекли в Йонасе?
– Да, он был не единственным кандидатом, но кандидатом номер один. Считаю, нам очень повезло, что в это межсезонье он стал свободным агентом и мы смогли его подписать. Конечно, Йонас добавит нашей команде опыта, в том числе в важных матчах. Когда дело касается легионеров, надо смотреть на их навыки и опыт. Мы хотим подписывать только лучших игроков, которых видим на трансферном рынке.
– Энрот получил довольно продолжительный отдых. С чем это связано? Насколько нормально, что основной голкипер буквально за пару недель до старта сезона присоединится к команде?
– Команда летом усердно работает, но эта работа в основном ложится на плечи белорусских игроков. В последние две недели мы очень интенсивно готовимся в физическом плане. Две тренировки в день – это вам не шутки. Это достаточно распространенная практика, когда легионеры не работают всю предсезонку с командой. Они имеют право приезжать позже, потому что обладают достаточным профессионализмом, чтобы ускорить подготовку к сезону уже после выхода из отпуска. Думаю, они смогут подойти к сезону в хорошей форме. И с интеграцией в команду проблем тоже не возникнет, – сказал Дуайер.
Полное интервью с Дуайером читайте в материале Tribuna.com.
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Горди Дуайер: «Легионеры имеют право приезжать в «Динамо» позже, потому что обладают достаточным профессионализмом»
Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер рассказал, почему голкипер команды Йонас Энрот прибудет в расположение «Динамо» лишь в августе.
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