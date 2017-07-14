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Горди Дуайер: «Легионеры имеют право приезжать в «Динамо» позже, потому что обладают достаточным профессионализмом»

15.07.2017 21:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер рассказал, почему голкипер команды Йонас Энрот прибудет в расположение «Динамо» лишь в августе.

– Шведский вратарь Энрот был далеко не единственным кандидатом на эту позицию, но вы остановили выбор именно на нем. Какие качества привлекли в Йонасе?

– Да, он был не единственным кандидатом, но кандидатом номер один. Считаю, нам очень повезло, что в это межсезонье он стал свободным агентом и мы смогли его подписать. Конечно, Йонас добавит нашей команде опыта, в том числе в важных матчах. Когда дело касается легионеров, надо смотреть на их навыки и опыт. Мы хотим подписывать только лучших игроков, которых видим на трансферном рынке.

– Энрот получил довольно продолжительный отдых. С чем это связано? Насколько нормально, что основной голкипер буквально за пару недель до старта сезона присоединится к команде?

– Команда летом усердно работает, но эта работа в основном ложится на плечи белорусских игроков. В последние две недели мы очень интенсивно готовимся в физическом плане. Две тренировки в день – это вам не шутки. Это достаточно распространенная практика, когда легионеры не работают всю предсезонку с командой. Они имеют право приезжать позже, потому что обладают достаточным профессионализмом, чтобы ускорить подготовку к сезону уже после выхода из отпуска. Думаю, они смогут подойти к сезону в хорошей форме. И с интеграцией в команду проблем тоже не возникнет, – сказал Дуайер.

Полное интервью с Дуайером читайте в материале Tribuna.com.

Горди Дуайер: «Если сыграем хорошо, то повышение цен на билеты в следующем сезоне будет связано со мной»

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер рассказал, почему голкипер команды Йонас Энрот прибудет в расположение «Динамо» лишь в августе.

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