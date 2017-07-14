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«ПСЖ» может продать «Барселоне» Верратти за 70 млн евро и Ракитича
15.07.2017 21:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Барселона» не оставляет попыток приобрести полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти, утверждает Sport.es.
Каталонцы предложили за 24-летнего игрока 70 миллионов евро и готовы включить в сделку хавбека Ивана Ракитича.
Президент «горожан» Нассер Аль-Хелайфи хочет видеть в команде форварда Килиана Мбаппе и готов заплатить «Монако» 130 миллионов евро. Только в случае этого трансфера «ПСЖ» продаст Верратти.
В свою очередь, главный тренер «ПСЖ Унаи Эмери поставил условие, что в случае продажи Верратти, ему должны найти замену. Он знаком с Ракитичем по работе в «Севилье».
Подробную статистику Верратти можно посмотреть
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«Барселона» не оставляет попыток приобрести полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти, утверждает Sport.es.
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