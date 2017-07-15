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«Минск» арендовал армянского полузащитника «Цюриха» Симоняна

15.07.2017 23:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как сообщает Transfermarkt, 15 июля текущего года «Цюрих» отдал в аренду в «Минск» российско-армянского полузащитника Артема Симоняна.

Арендный договор действует до 1 декабря.

Симонян выступал за молодежную команду «Зенита», швейцарские «Цюрих» (Д1) и «Ле-Мон» (Д2, в аренде). Статистику игрока смотрите здесь.

 
Теги: Минск
 
 
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Как сообщает Transfermarkt, 15 июля текущего года «Цюрих» отдал в аренду в «Минск» российско-армянского полузащитника Артема Симоняна.

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