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«Минск» арендовал армянского полузащитника «Цюриха» Симоняна
15.07.2017 23:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщает Transfermarkt, 15 июля текущего года «Цюрих» отдал в аренду в
Арендный договор действует до 1 декабря.
Симонян выступал за молодежную команду «Зенита», швейцарские «Цюрих» (Д1) и «Ле-Мон» (Д2, в аренде). Статистику игрока смотрите
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Как сообщает Transfermarkt, 15 июля текущего года «Цюрих» отдал в аренду в «Минск» российско-армянского полузащитника Артема Симоняна.
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