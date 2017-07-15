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Чешская «Славия» усиливается перед возможными матчами с БАТЭ, «Челси» купил Бакайоко. Главные трансферы дня
15.07.2017 22:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главные трансферные новости и слухи дня.
1. «Челси» оформил
2. «Манчестер Сити» купил у «Васко да Гамы» 19-летнего
3. «Милан» отдал Бертолаччи
4. «Барселона» все еще рассчитывает на Верратти. Есть вариант, при котором «ПСЖ» отдаст Марко
5. «Милан» может
6.
7. Бразильский полузащитник
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Чешская «Славия» усиливается перед возможными матчами с БАТЭ, «Челси» купил Бакайоко. Главные трансферы дня
Главные трансферные новости и слухи дня.
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