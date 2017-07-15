Чешская «Славия» усиливается перед возможными матчами с БАТЭ, «Челси» купил Бакайоко. Главные трансферы дня

Главные трансферные новости и слухи дня.

1. «Челси» оформил трансфер хавбека Бакайоко . В прошлом сезоне «Монако» благодаря голу этого парня выбил из Лиги чемпионов «Ман Сити».

2. «Манчестер Сити» купил у «Васко да Гамы» 19-летнего центрального полузащитника Дугласа .

3. «Милан» отдал Бертолаччи в аренду «Дженоа» . Именно из «Дженоа» футболист переходил в «Милан» в 2015 году.

4. «Барселона» все еще рассчитывает на Верратти. Есть вариант, при котором «ПСЖ» отдаст Марко в обмен на 70 миллионов евро и Ракитича .

5. «Милан» может арендовать у «Баварии» Ренату Саншеша .

6. Украинец Руслан Ротань подписал контракт с пражской «Славией». БАТЭ, если команда пройдет «Алашкерт», в Лиге чемпионов будет очень тяжело. Вы ведь помните, что в «Славии» уже есть хавбеки Данни и Халил Алтынтоп?

7. Бразильский полузащитник Тайанан Вэлкер подписал контракт с «Городеей» .

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