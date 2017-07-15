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Чешская «Славия» усиливается перед возможными матчами с БАТЭ, «Челси» купил Бакайоко. Главные трансферы дня

15.07.2017 22:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главные трансферные новости и слухи дня.

1. «Челси» оформил трансфер хавбека Бакайоко. В прошлом сезоне «Монако» благодаря голу этого парня выбил из Лиги чемпионов «Ман Сити».

2. «Манчестер Сити» купил у «Васко да Гамы» 19-летнего центрального полузащитника Дугласа.

3. «Милан» отдал Бертолаччи в аренду «Дженоа». Именно из «Дженоа» футболист переходил в «Милан» в 2015 году.

4. «Барселона» все еще рассчитывает на Верратти. Есть вариант, при котором «ПСЖ» отдаст Марко в обмен на 70 миллионов евро и Ракитича.

5. «Милан» может арендовать у «Баварии» Ренату Саншеша.

6. Украинец Руслан Ротань подписал контракт с пражской «Славией». БАТЭ, если команда пройдет «Алашкерт», в Лиге чемпионов будет очень тяжело. Вы ведь помните, что в «Славии» уже есть хавбеки Данни и Халил Алтынтоп?

7. Бразильский полузащитник Тайанан Вэлкер подписал контракт с «Городеей».

Все новости и слухи летнего окна вы можете получать в режиме реального времени в приложении «Трансферы» для Android и iPhone/iPad.

 
 
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