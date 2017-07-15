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НХЛ. «Нью-Джерси» подписал контракт 1-м номером драфта-2017 Хиширом

16.07.2017 00:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Нью-Джерси» подписал трехлетний контракт новичка с нападающим Нико Хиширом.

Зарплата швейцарского хоккеиста составит 925 тысяч долларов. В соглашении также предусмотрены бонусы.

Напомним, «Дэвилс» выбрали Хишира под 1-м номером на драфте НХЛ-2017.

В прошлом сезоне 18-летний игрок был признан лучшим новичком сезона в юниорской лиге Квебека. Выступая за «Галифакс», он набрал 86 (38+48) очков в 57 матчах.

НХЛ. «Нью-Джерси» подписал контракт 1-м номером драфта-2017 Хиширом

Фото: официальный сайт «Нью-Джерси»

 
 
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«Нью-Джерси» подписал трехлетний контракт новичка с нападающим Нико Хиширом.

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