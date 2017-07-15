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Макарова и Веснина вторыми в истории выиграли финал «Уимблдона» 6:0, 6:0
16.07.2017 08:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина в финале «Уимблдона» обыграли Монику Никулеску и Хаоцзин Чжань со счетом 6:0, 6:0. Россиянки стали второй парой в истории, выигравшей финал «Уимблдона» с двумя «баранками». До них это удавалось только Ширли Фрай и Дарлин Хард в 1953 году.
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Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина в финале «Уимблдона» обыграли Монику Никулеску и Хаоцзин Чжань со счетом 6:0, 6:0.
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