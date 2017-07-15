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«Барселона» готова увеличить предложение по Паулиньо до 30 млн евро
16.07.2017 08:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Барселона» не оставляет попыток приобрести полузащитника «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо.
Сообщается, что каталонцы готовы увеличить предложение по 28-летнему игроку сборной Бразилии до 30 миллионов евро.
Ранее китайский клуб дважды отказывался продать Паулиньо «Барселоне» — за 20 и 25 миллионов.
В «Барселоне» рассчитывают, что «Гуанчжоу» все-таки согласится отпустить хавбека, поскольку на днях клуб подписал 5-го легионера (бразильца Мурики), тогда как в чемпионате Китая на поле могут выходить только три иностранца.
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«Барселона» не оставляет попыток приобрести полузащитника «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо.
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