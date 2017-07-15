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Ибрагимович в случае перехода в «Лос-Анджелес Гэлакси» станет самым высокооплачиваемым игроком MLS, оклад – 7,7 млн долларов
16.07.2017 08:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович, восстанавливающийся от травмы колена, может стать самым высокооплачиваемым игроком американской MLS.
Сообщается, что «Лос-Анджелес Гэлакси» готов подписать с 35-летним шведом контракт на 7,7 миллиона долларов в год.
В настоящее время больше всех в МЛС зарабатывает полузащитник «Орландо Сити» Кака — 7,2 миллиона за сезон.
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Ибрагимович в случае перехода в «Лос-Анджелес Гэлакси» станет самым высокооплачиваемым игроком MLS, оклад – 7,7 млн долларов
Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович, восстанавливающийся от травмы колена, может стать самым высокооплачиваемым игроком американской MLS.
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