﻿ Ибрагимович в случае перехода в «Лос-Анджелес Гэлакси» станет самым высокооплачиваемым игроком MLS, оклад – 7,7 млн долларов. 21.by
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Ибрагимович в случае перехода в «Лос-Анджелес Гэлакси» станет самым высокооплачиваемым игроком MLS, оклад – 7,7 млн долларов

16.07.2017 08:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович, восстанавливающийся от травмы колена, может стать самым высокооплачиваемым игроком американской MLS.

Сообщается, что «Лос-Анджелес Гэлакси» готов подписать с 35-летним шведом контракт на 7,7 миллиона долларов в год.

В настоящее время больше всех в МЛС зарабатывает полузащитник «Орландо Сити» Кака — 7,2 миллиона за сезон.

 
 
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Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович, восстанавливающийся от травмы колена, может стать самым высокооплачиваемым игроком американской MLS.

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