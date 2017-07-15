Ибрагимович в случае перехода в «Лос-Анджелес Гэлакси» станет самым высокооплачиваемым игроком MLS, оклад – 7,7 млн долларов

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович, восстанавливающийся от травмы колена, может стать самым высокооплачиваемым игроком американской MLS.

Сообщается, что «Лос-Анджелес Гэлакси» готов подписать с 35-летним шведом контракт на 7,7 миллиона долларов в год.

В настоящее время больше всех в МЛС зарабатывает полузащитник «Орландо Сити» Кака — 7,2 миллиона за сезон.