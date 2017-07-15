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ЧЕ-2017 (U-23). Набоков стал чемпионов, Герман завоевала серебро
16.07.2017 09:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
В Польше проходит молодежный чемпионат Европы.
ЧЕ-2017 (U-23)
Быдгощ, Польша
Мужчины
Прыжки в высоту
1. Дмитрий Набоков (Беларусь) – 2.24
2. Кристиан Фалокки (Италия) – 2.24
3. Виктор Лонской (Украина) – 2.24
* места распределились в зависимости от количества попыток, понадобившихся для преодоления высоты
Женщины
100 м с барьерами
1. Надин Виссер (Голландия) – 12,92
2. Эльвира Герман (Беларусь) – 12,95
3. Лука Козак (Венгрия) – 13,06
Напомним, ранее белоруска Кристина Тимановская стала бронзовым призером в беге на 100 м.
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В Польше проходит молодежный чемпионат Европы.
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