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ЧЕ-2017 (U-23). Набоков стал чемпионов, Герман завоевала серебро

16.07.2017 09:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В Польше проходит молодежный чемпионат Европы.

ЧЕ-2017 (U-23)

Быдгощ, Польша

Мужчины

Прыжки в высоту

1. Дмитрий Набоков (Беларусь) – 2.24

2. Кристиан Фалокки (Италия) – 2.24

3. Виктор Лонской (Украина) – 2.24

* места распределились в зависимости от количества попыток, понадобившихся для преодоления высоты

Женщины

100 м с барьерами

1. Надин Виссер (Голландия) – 12,92

2. Эльвира Герман (Беларусь) – 12,95

3. Лука Козак (Венгрия) – 13,06

Напомним, ранее белоруска Кристина Тимановская стала бронзовым призером в беге на 100 м.

 

 
 
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В Польше проходит молодежный чемпионат Европы.

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