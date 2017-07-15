ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Уимблдон. Финал. Федерер сыграет с Чиличем

16.07.2017 10:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В финале «Уимблдона» семикратный чемпион Роджер Федерер сыграет с хорватом Марином Чиличем, у которого в прошлом году в четвертьфинале отыграл три матч-пойнта.

Уимблдон

Лондон, Великобритания

3 – 16 июля 2017

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Финал

Марин Чилич (Хорватия)  Роджер Федерер (Швейцария)
Дата проведения
16 июля, 14.00
Онлайн матча
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В финале «Уимблдона» семикратный чемпион Роджер Федерер сыграет с хорватом Марином Чиличем, у которого в прошлом году в четвертьфинале отыграл три матч-пойнта.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Кубок короля. Финал. Беларусь против Таиланда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика