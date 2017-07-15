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Уимблдон. Финал. Федерер сыграет с Чиличем
16.07.2017 10:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
В финале «Уимблдона» семикратный чемпион Роджер Федерер сыграет с хорватом Марином Чиличем, у которого в прошлом году в четвертьфинале отыграл три матч-пойнта.
Уимблдон
Лондон, Великобритания
3 – 16 июля 2017
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 31 600 000 фунтов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Финал
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В финале «Уимблдона» семикратный чемпион Роджер Федерер сыграет с хорватом Марином Чиличем, у которого в прошлом году в четвертьфинале отыграл три матч-пойнта.
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