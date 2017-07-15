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ЧЕ-2017. Худенко и Бориков завоевали серебряные награды и другие результаты
16.07.2017 11:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Чемпионат Европы
Пловдив, Польша
Женщины
Байдарка-одиночка, 500 м
1. Тамара Такач (Венгрия) – 1:47,264
2. Ольга Худенко (Беларусь) – 1:47,840
Мужчины
Байдарка-одиночка, 500 м
1. Якуб Заврел (Чехия) – 1:35,156
2. Никита Бориков (Беларусь) – 1:35,252
Каноэ-одиночка, 500 м
1. Мартин Фукса (Чехия) – 1:44,884
8. Максим Петров (Беларусь) – 1:48,692
Байдарка-четверка, 1000м
1. Испания – 2:54,374
6. Беларусь (Алексей Мисюченко, Юрий Ткачев, Кирилл Никитин, Илья Федоренко) – 2:58,106
Байдарка-двойка, 500 м
1. Венгрия – 1:26,500
5. Беларусь (Виталий Белько, Роман Петрушенко) – 1:29,200
Каноэ-двойка, 500 м
1. Россия – 1:36,264
9. Беларусь (Иван Потапенко, Алексей Махнист) – 1:42,316
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Чемпионат Европы Пловдив, Польша Женщины Байдарка-одиночка, 500 м 1.
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