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ЧЕ-2017. Худенко и Бориков завоевали серебряные награды и другие результаты

16.07.2017 11:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Чемпионат Европы

Пловдив, Польша

Женщины

Байдарка-одиночка, 500 м

1. Тамара Такач (Венгрия) – 1:47,264

2. Ольга Худенко (Беларусь) – 1:47,840

Мужчины

Байдарка-одиночка, 500 м

1. Якуб Заврел (Чехия) – 1:35,156

2. Никита Бориков (Беларусь) – 1:35,252

Каноэ-одиночка, 500 м

1. Мартин Фукса (Чехия) – 1:44,884

8. Максим Петров (Беларусь) – 1:48,692

Байдарка-четверка, 1000м

1. Испания – 2:54,374

6. Беларусь (Алексей Мисюченко, Юрий Ткачев, Кирилл Никитин, Илья Федоренко) – 2:58,106

Байдарка-двойка, 500 м

1. Венгрия – 1:26,500

5. Беларусь (Виталий Белько, Роман Петрушенко) – 1:29,200

Каноэ-двойка, 500 м

1. Россия – 1:36,264

9. Беларусь (Иван Потапенко, Алексей Махнист) – 1:42,316

 
 
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Чемпионат Европы Пловдив, Польша Женщины Байдарка-одиночка, 500 м 1.

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