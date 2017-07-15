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«Алашкерт» – БАТЭ. Матч обслужит словацкая бригада арбитров во главе с Краловичем
16.07.2017 10:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Назначение на ответный поединок 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Алашкерт» – БАТЭ получила бригада арбитров из Словакии во главе с Петером Краловичем.
Судьи на линиях – Мирослав Бенко и Эрик Вейсс. Четвертый арбитр – Павол Суниар.
Напомним, матч «Алашкерт» – БАТЭ пройдет во вторник, 18 июля в Еренване на Республиканском стадионе имени Вазгена Саргсяна и начнется в 19.00 по белорусскому времени.
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Назначение на ответный поединок 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Алашкерт» – БАТЭ получила бригада арбитров из Словакии во главе с Петером...
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