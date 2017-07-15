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Гран-при Великобритании. Гонка. Хэмилтон – первый, Боттас – второй, Райкконен – третий

16.07.2017 16:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Гран-при Великобритании
Сильверстоун
16 июля 2017 года
Гонка
 
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 51 круг
2. Валттери Боттас («Мерседес») +14,063
3. Кими Райкконен («Феррари») +39,570
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +52,125
5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +65,955
6. Нико Хюлькенберг («Рено») +68,109
7. Себастьян Феттель («Феррари») +93,989
8. Эстебан Окон («Форс-Индия») +1 круг
9. Серхио Перес («Форс-Индия») +1 круг
10. Фелипе Масса («Уильямс») +1 круг
11. Стоффель Вандорн («Макларен») +1 круг
12. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг
13. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг
14. Маркус Эрикссон («Заубер») +1 круг
15. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг
16. Ланс Стролл («Уильямс») +1 круг
17. Паскаль Верляйн («Заубер») +1 круг
 
Сходы

Фернандо Алонсо («Макларен»)
Карлос Сайнс-младший («Торо Россо»)
Джолион Палмер («Рено»)
 
 
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Гран-при Великобритании Сильверстоун 16 июля 2017 года Гонка 1.

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