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Словацкий защитник Тесак на просмотре в «Гомеле»
16.07.2017 17:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
32-летний словацкий защитник Лукаш Тесак прибыл на просмотр в «Гомель».
Сегодня футболист принял участие в товарищеском матче против ташкентского «Локомотива» (1:1).
Последним клубом Тесака был тульский «Арсенал». Статистику выступлений защитника смотрите
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32-летний словацкий защитник Лукаш Тесак прибыл на просмотр в «Гомель».
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