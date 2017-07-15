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Словацкий защитник Тесак на просмотре в «Гомеле»

16.07.2017 17:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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32-летний словацкий защитник Лукаш Тесак прибыл на просмотр в «Гомель».

Сегодня футболист принял участие в товарищеском матче против ташкентского «Локомотива» (1:1).

Последним клубом Тесака был тульский «Арсенал». Статистику выступлений защитника смотрите здесь.

 
Теги: Гомель
 
 
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32-летний словацкий защитник Лукаш Тесак прибыл на просмотр в «Гомель».

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