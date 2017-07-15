МИНСК, 16 июл — Sputnik. Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем в домашней гонке, которая прошла в воскресенье на трассе в Сильверстоуне.

Трехкратный чемпион мира преодолел дистанцию гонки за один час, 21 минуту и 27 секунд. Вторым финишировал напарник Хэмилтона по команде, финн Валттери Боттас, компанию гонщикам Mercedes на подиуме составил Кими Райкконен из Ferrari, финишировавший третьим.

Хэмилтон на подиуме отметил, что посвящает свою победу своему юному соотечественнику Билли Монгеру, который в результате аварии на трассе Донингтоне лишился обеих ног .

Также очки в воскресной гонке завоевали: Макс Ферстаппен и Даниэль Риккардо (оба Red Bull), Нико Хюлькенберг (Renault), Себастьян Феттель (Ferrari), Эстебан Окон и Серхио Перес (оба Force India), Фелипе Масса (Williams).

Интрига после гонки в Сильверстоуне, которая стала "экватором" сезона, накалилась: теперь лидеров чемпионата, Феттеля и Хэмилтона, разделяет всего одно очко. Ближайший преследователь, Боттас, отстает от своего напарника на 22 очка.

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят в британской гонке финишировал 15-м. Россиянин после гонки был признан стюардами за столкновение со своим напарником, Карлосом Сайнсом, и получил два штрафных балла.

Следующий этап "Формулы-1" пройдет с 28 по 30 июля в Венгрии на трассе Хунгароринг.