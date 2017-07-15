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БАТЭ стал семикратным чемпионом Беларуси
16.07.2017 18:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
В Слониме состоялись решающие игры чемпионата Беларуси сезона-2017.
Чемпионат Беларуси
Финал
Витоблспорт – БАТЭ – 4:3
Витоблспорт – БАТЭ – 2:3
Витоблспорт – БАТЭ – 1:6
Счет в серии – 1:2.
Таким образом, борисовчане в седьмой раз стали чемпионами Беларуси.
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В Слониме состоялись решающие игры чемпионата Беларуси сезона-2017.
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