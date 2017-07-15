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Биглия подписал трехлетний контракт с «Миланом»
16.07.2017 19:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Хавбек Лукас Биглия перешел из «Лацио» в «Милан».
Ломбардский клуб официально объявил о трансфере.
Полузащитник подписал контракт, рассчитанный до лета 2020 года.
Аргентинец провел в «Лацио» четыре сезона.
Фото: официальный сайт «Милана»
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Хавбек Лукас Биглия перешел из «Лацио» в «Милан».
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