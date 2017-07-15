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Людас Румбутис: «Нам было немного непривычно играть в Таиланде, потому что у нас такой влаги и жары нет»
16.07.2017 19:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер молодежной сборной Беларуси Людас Румбутис прокомментировал результат матча национальной команды с Таиландом (0:0, 4:5 – пен.).
- Много владели мячом, много возможностей было забить, но уступили. Что скажете про игру?
– Всегда удовольствие участвовать в таком турнире, потому что он шикарно организован и уровень соперников тоже очень приличный. Я думаю, что в сегодняшней игре как одна, так и вторая команда могла победить. Но в итоге победили хозяева. Честь им и хвала. Нам было немного непривычно играть здесь, потому что у нас такой влаги и жары нет – было тяжело привыкнуть к этому, – сказал Румбутис.
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Людас Румбутис: «Нам было немного непривычно играть в Таиланде, потому что у нас такой влаги и жары нет»
Главный тренер молодежной сборной Беларуси Людас Румбутис прокомментировал результат матча национальной команды с Таиландом (0:0, 4:5 – пен.).
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