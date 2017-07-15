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Биглия в «Милане», Тесак на просмотре в «Гомеле». Главные трансферы дня
16.07.2017 21:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главные трансферные новости и слухи дня.
1. Полузащитник «Лацио» Лукас Биглия
2. Тесак
3. Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Нолито
4. «Рома»
5. Голкипер «Арсенала» Войчех Шченсны
6. «Челси»
7. Защитник «Палмейрас» Йерри Мина
8. Лео Бонуччи
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