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Биглия в «Милане», Тесак на просмотре в «Гомеле». Главные трансферы дня

16.07.2017 21:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главные трансферные новости и слухи дня.

1. Полузащитник «Лацио» Лукас Биглия подписал трехлетний контракт с «Миланом».

2. Тесак на просмотре в «Гомеле». 32-летний словак имеет опыт игры в РФПЛ.

3. Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Нолито стал игроком «Севильи», контракт – на 3 года.

4. «Рома» подписала хавбека «Истанбула» Дженгиза Ундера.

5. Голкипер «Арсенала» Войчех Шченсны может перейти в «Ювентус» за 9 млн евро.

6. «Челси» продаст нападающего Лоика Реми, тренерский штаб не рассчитывает на игрока.

7. Защитник «Палмейрас» Йерри Мина перейдет в «Барселону» следующим летом.

8. Лео Бонуччи уговаривает форварда «Реала» Альваро Морату перейти вместе с ним в «Милан».

Все новости и слухи летнего окна вы можете получать в режиме реального времени в приложении «Трансферы» для Android и iPhone/iPad.

 
Теги: Гомель
 
 
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