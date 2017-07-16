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«Челси» хочет купить Обамеянга, «Боруссия» пока не получала предложений

16.07.2017 23:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Челси» хочет купить форварда дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга.

«Пенсионеры» рассматривают габонца в качестве альтернативы нападающему Ромелу Лукаку, который ранее предпочел перейти из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед». «Челси» намерен подписать форварда высокого класса, поскольку Диего Коста, вероятно, покинет лондонскую команду.

Сумма возможного трансфера Обамеянга оценивается приблизительно в 70 миллионов фунтов. «Боруссия» готова продать футболиста за такую компенсацию.

Исполнительный директор дортмундского клуба Ханс-Йоахим Ватцке дал понять, что пока не получал предложений о трансфере нападающего. По словам функционера, у потенциальных покупателей осталось немного времени в запасе.

«Мы подождем еще несколько дней, но не дольше. Лично я предпочел бы, чтоб Обамеянг остался. Но на этой планете есть несколько клубов, где он, конечно, сможет заработать больше», – сказал Ватцке.

Будущее нападающего должно проясниться до 24 июля, то есть до начала швейцарского сбора «Боруссии».

 
 
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«Челси» хочет купить форварда дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга.

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