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«Челси» хочет купить Обамеянга, «Боруссия» пока не получала предложений
16.07.2017 23:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Челси» хочет купить форварда дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга.
«Пенсионеры» рассматривают габонца в качестве альтернативы нападающему Ромелу Лукаку, который ранее предпочел перейти из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед». «Челси» намерен подписать форварда высокого класса, поскольку Диего Коста, вероятно, покинет лондонскую команду.
Сумма возможного трансфера Обамеянга оценивается приблизительно в 70 миллионов фунтов. «Боруссия» готова продать футболиста за такую компенсацию.
Исполнительный директор дортмундского клуба Ханс-Йоахим Ватцке дал понять, что пока не получал предложений о трансфере нападающего. По словам функционера, у потенциальных покупателей осталось немного времени в запасе.
«Мы подождем еще несколько дней, но не дольше. Лично я предпочел бы, чтоб Обамеянг остался. Но на этой планете есть несколько клубов, где он, конечно, сможет заработать больше», – сказал Ватцке.
Будущее нападающего должно проясниться до 24 июля, то есть до начала швейцарского сбора «Боруссии».
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«Челси» хочет купить форварда дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга.
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