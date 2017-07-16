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Евробаскет-2017 (U-20). Дивизион В. Польша разгромила Беларусь

16.07.2017 14:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Евробаскет-2017 (U-20)

Орадя, Румыния

Дивизион В

Польша – Беларусь – 76:45 (29:13, 18:11, 18:8, 11:13)

Статистика матча

Напомним, в первом матче белорусы оказались сильнее Армении (67:56).

 
 
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Евробаскет-2017 (U-20) Орадя, Румыния Дивизион В Польша – Беларусь – 76:45 (29:13, 18:11, 18:8, 11:13) Статистика матча Напомним, в первом матче белорусы оказались сильнее Армении...

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