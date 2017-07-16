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Леонид Кучук: «Считаю «Ростов» и его болельщиков своей семьей»
17.07.2017 08:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук на презентации новичков и нового тренерского штаба команды обратился к болельщикам.
«Считаю, что команда не может быть без болельщиков, а болельщики — без команды. Мы – как единое целое, и я хочу, чтобы все понимали, что в семье радость и горе всегда встречают вместе. Это помогает.
Хочу, чтобы вы знали: я считаю вас и команду своей семьей, — сказал Кучук.
В стартовом туре чемпионата России «Ростов» сыграл на выезде вничью с «Уралом» (1:1).
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Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук на презентации новичков и нового тренерского штаба команды обратился к болельщикам.
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