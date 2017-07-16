Леонид Кучук: «Считаю «Ростов» и его болельщиков своей семьей»

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук на презентации новичков и нового тренерского штаба команды обратился к болельщикам.

«Считаю, что команда не может быть без болельщиков, а болельщики — без команды. Мы – как единое целое, и я хочу, чтобы все понимали, что в семье радость и горе всегда встречают вместе. Это помогает.

Хочу, чтобы вы знали: я считаю вас и команду своей семьей, — сказал Кучук.

В стартовом туре чемпионата России «Ростов» сыграл на выезде вничью с «Уралом» (1:1).