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Константин Каверин: «Беларусь проиграла в каком-то там турнире Таиланду. Не понимаю, зачем и кому нужна эта команда»

17.07.2017 08:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Диктор «Борисов-Арены» на матчах БАТЭ Константин Каверин поделился мнением о выступлении сборной Беларуси на турнире в Таиланде.

«Беларусь проиграла в каком-то там футбольном турнире Таиланду. Не понимаю, зачем и кому нужна эта команда. Удручающая бессмысленность», – написал Каверин.

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Диктор «Борисов-Арены» на матчах БАТЭ Константин Каверин поделился мнением о выступлении сборной Беларуси на турнире в Таиланде.

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