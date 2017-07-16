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«Челси» хочет купить у «Сити» Агуэро, Гвардиола дал согласие на трансфер
17.07.2017 08:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро попал в сферу интересов «Челси».
Сообщается, что лондонцы намерены приобрести 29-летнего аргентинца этим летом.
Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола уже дал согласие на трансфер.
В 31 матче прошлого чемпионата Англии Агуэро забил 20 голов и сделал 4 результативные передачи.
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Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро попал в сферу интересов «Челси».
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