Рейтинг WTA. Плишкова 1-я, Мугуруса и Конта – в Топ-5, Азаренко приблизилась к Топ-200, Соболенко – 120-я

По итогам «Уимблдона» Каролина Плишкова впервые стала первой ракеткой мира.

Чемпионка «Уимблдона» Гарбинье Мугуруса вернулась в Топ-10, вытеснив оттуда прошлогоднюю чемпионку Серену Уильямс.

Личные рекорды установили полуфиналистка турнира Йоханна Конта (4), четвертьфиналистка Елена Остапенко (12), а также 21-летняя Анетт Контавейт, впервые дошедшая в Лондоне до третьего круга (32).

Полуфиналистка Магдалена Рыбарикова поднялась на 50 с лишним позиций и приблизилась к Топ-30, а четвертьфиналистка Петра Мартич – на 40 с лишним и вошла в Топ-90.

Белоруска Виктория Азаренко, проигравшая в 1/8 финала, поднялась на 482 позиции и приблизилась к топ-200. Арина Соболенко, которая на «Уимблдоне» выбыла во втором круге, поднялась на 16 позиций.

WTA Tour Singles Rankings

Положение на 17 июля 2017

