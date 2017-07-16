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Рейтинг WTA. Плишкова 1-я, Мугуруса и Конта – в Топ-5, Азаренко приблизилась к Топ-200, Соболенко – 120-я

17.07.2017 08:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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По итогам «Уимблдона» Каролина Плишкова впервые стала первой ракеткой мира.

Чемпионка «Уимблдона» Гарбинье Мугуруса вернулась в Топ-10, вытеснив оттуда прошлогоднюю чемпионку Серену Уильямс.

Личные рекорды установили полуфиналистка турнира Йоханна Конта (4), четвертьфиналистка Елена Остапенко (12), а также 21-летняя Анетт Контавейт, впервые дошедшая в Лондоне до третьего круга (32).

Полуфиналистка Магдалена Рыбарикова поднялась на 50 с лишним позиций и приблизилась к Топ-30, а четвертьфиналистка Петра Мартич – на 40 с лишним и вошла в Топ-90.

Белоруска Виктория Азаренко, проигравшая в 1/8 финала, поднялась на 482 позиции и приблизилась к топ-200. Арина Соболенко, которая на «Уимблдоне» выбыла во втором круге, поднялась на 16 позиций.

WTA Tour Singles Rankings

Положение на 17 июля 2017

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (3) Каролина Плишкова (Чехия) 6855
2 (2) Симона Халеп (Румыния) 6670
3 (1) Анжелик Кербер (Германия) 5975
4 (7) Йоханна Конта (Великобритания) 5110
5 (15) Гарбинье Мугуруса (Испания) 4990
6 (5) Элина Свитолина (Украина) 4935
7 (6) Каролин Возняцки (Дания) 4780
8 (8) Светлана Кузнецова (Россия) 4500
9 (11) Винус Уильямс (США) 4461
10 (10) Агнешка Радванска (Польша) 3985
12 (13) Елена Остапенко (Латвия) 3530
15 (4) Серена Уильямс (США) 2810
18 (17) Анастасия Павлюченкова (Россия) 2160
19 (16) Елена Веснина (Россия)  2121
31 (30) Дарья Касаткина (Россия) 1520
32 (38) Анетт Контавейт (Эстония) 1505
33 (87) Магдалена Рыбарикова (Словакия) 1479
89 (135) Петра Мартич (Хорватия) 688
100 (89) Александра Саснович (Беларусь) 619
120 (136) Арина Соболенко (Беларусь) 500
201 (683) Виктория Азаренко (Беларусь) 270

 

 
 
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По итогам «Уимблдона» Каролина Плишкова впервые стала первой ракеткой мира.

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