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Каролина Плишкова из Чехии стала первой ракеткой мира
17.07.2017 08:53 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 июл — Sputnik. Чешская теннисистка Каролина Плишкова впервые в карьере возглавила рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA), новая версия топа опубликована на сайте спортивной организации.
Ранее рейтинг возглавляла немка Ангелика Кербер, однако она уступила испанской спортсменке Гарбинье Мугурусе в четвертом раунде Уимблдона. Благодаря этому 25-летняя Плишкова, несмотря на свой проигрыш во втором круге Уимблдона, поднялась на первую строчку рейтинга, а Кербер опустилась на третье место.
Победа над Кербер также подняла Мугурусу с 15-й на пятую строчку рейтинга.
Первая десятка рейтинга WTA выглядит следующим образом:
Среди белорусок выше всех в рейтинге находится Александра Саснович, занимающая 100-ю строчку. У Виктории Азаренко — 201-я позиция.
Лидером рейтинга WTA у мужчин является британец Энди Маррей с 7750 очками, на второй строчке — испанец Рафаэль Надаль (7465 очков), третий — швейцарец Роджер Федерер (6545).
Из белорусов Владимир Игнатик занимает 135-ю позицию, Илья Ивашко — 159-й, в парном рейтинге Максим Мирный занимает 58-ю строчку.
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МИНСК, 17 июл — Sputnik. Чешская теннисистка Каролина Плишкова впервые в карьере возглавила рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA), новая версия топа опубликована...
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