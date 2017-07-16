Каролина Плишкова из Чехии стала первой ракеткой мира

МИНСК, 17 июл — Sputnik. Чешская теннисистка Каролина Плишкова впервые в карьере возглавила рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA), новая версия топа опубликована на сайте спортивной организации.

Ранее рейтинг возглавляла немка Ангелика Кербер, однако она уступила испанской спортсменке Гарбинье Мугурусе в четвертом раунде Уимблдона. Благодаря этому 25-летняя Плишкова, несмотря на свой проигрыш во втором круге Уимблдона, поднялась на первую строчку рейтинга, а Кербер опустилась на третье место.

Победа над Кербер также подняла Мугурусу с 15-й на пятую строчку рейтинга.

Первая десятка рейтинга WTA выглядит следующим образом:

Каролина Плишкова (Чехия), 6855 очков Симона Халеп (Румыния), 6670 Ангелика Кербер (Германия), 5975 Йоханна Конта (Великобритания) 5110 Гарбинье Мугуруса (Испания), 4990 Элина Свитолина (Украина), 4935 Каролин Возняцки (Дания), 4780 Светлана Кузнецова, (Россия), 4500 Винус Уильямс (США), 4461 Агнешка Радваньска (Польша), 3985.

Среди белорусок выше всех в рейтинге находится Александра Саснович, занимающая 100-ю строчку. У Виктории Азаренко — 201-я позиция.

Лидером рейтинга WTA у мужчин является британец Энди Маррей с 7750 очками, на второй строчке — испанец Рафаэль Надаль (7465 очков), третий — швейцарец Роджер Федерер (6545).

Из белорусов Владимир Игнатик занимает 135-ю позицию, Илья Ивашко — 159-й, в парном рейтинге Максим Мирный занимает 58-ю строчку.