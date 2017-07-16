Роналду первый после отпуска матч сыграет с «Барселоной» в Суперкубке Испании

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан предоставил форварду команды Криштиану Роналду полноценный месячный отпуск, поскольку игрок принимал участие в Кубке конфедераций.

Сообщается, что на этой неделе 32-летний португалец прервет отдых, чтобы пройти традиционный медосмотр. В Мадриде Роналду пробудет 3–4 дня и снова уйдет в отпуск, во время которого у него запланированы мероприятия со спонсорами, одно из них пройдет в Японии.

Роналду приступит к тренировкам только в конце июля, поэтому не сможет принять участие в класико с «Барселоной», которое состоится в США 30 июля в рамках International Champions Cup.

Кроме того, нападающий вряд ли сыграет 8 августа с «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок УЕФА. Зидан хочет, чтобы прежде чем Роналду вышел на поле, он потренировался хотя бы 10 дней.

Между этими играми, 31 июля, футболист предстанет перед судом по обвинению в неуплате налогов.

Таким образом, ближайший матч Роналду проведет 13 августа на выезде с «Барселоной» в рамках первой игры за Суперкубок Испании.