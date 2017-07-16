ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Роналду первый после отпуска матч сыграет с «Барселоной» в Суперкубке Испании

17.07.2017 09:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан предоставил форварду команды Криштиану Роналду полноценный месячный отпуск, поскольку игрок принимал участие в Кубке конфедераций.

Сообщается, что на этой неделе 32-летний португалец прервет отдых, чтобы пройти традиционный медосмотр. В Мадриде Роналду пробудет 3–4 дня и снова уйдет в отпуск, во время которого у него запланированы мероприятия со спонсорами, одно из них пройдет в Японии.

Роналду приступит к тренировкам только в конце июля, поэтому не сможет принять участие в класико с «Барселоной», которое состоится в США 30 июля в рамках International Champions Cup.

Кроме того, нападающий вряд ли сыграет 8 августа с «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок УЕФА. Зидан хочет, чтобы прежде чем Роналду вышел на поле, он потренировался хотя бы 10 дней.

Между этими играми, 31 июля, футболист предстанет перед судом по обвинению в неуплате налогов.

Таким образом, ближайший матч Роналду проведет 13 августа на выезде с «Барселоной» в рамках первой игры за Суперкубок Испании.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан предоставил форварду команды Криштиану Роналду полноценный месячный отпуск, поскольку игрок принимал участие в Кубке...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Каролина Плишкова из Чехии стала первой ракеткой мира
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика