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Мората близок к переходу в «Милан» за 70 млн евро, оклад – 10 млн

17.07.2017 09:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард «Реала» Альваро Мората по-прежнему намерен сменить клуб из-за дефицита игровой практики.

Сообщается, что 24-летний испанец разочарован срывом трансфера в «Манчестер Юнайтед», и теперь наиболее вероятный вариант для него – «Милан».

«Реал» требует за Морату 90 миллионов евро, но, учитывая дружеские отношения мадридцев с итальянским клубом, сумма трансфера может составить 70 миллионов, полагает Marca.

La Gazzetta dello Sport утверждает, что переговоры между клубами продвигаются успешно и нападающий близок к переходу в «Милан» за 70 млн евро с окладом 10 млн в год.

 

 
 
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Форвард «Реала» Альваро Мората по-прежнему намерен сменить клуб из-за дефицита игровой практики.

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