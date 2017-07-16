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«Алашкерт» – БАТЭ. Борисовчане отправились на ответный матч 2-го квалификационного раунда ЛЧ в Армению

17.07.2017 09:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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БАТЭ отправился на ответный поединок 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов c «Алашкертом».

На игру отправились 20 игроков:

вратари – Сергей Веремко, Антон Чичкан, Денис Щербицкий;

защитники – Максим Володько, Виталий Гайдучик, Денис Поляков, Алексей Риос, Неманья Милунович, Евгений Яблонский;

полузащитники – Евгений Березкин, Александр Володько, Валериане Гвилия, Станислав Драгун, Мирко Иванич, Юрий Кендыш, Игорь Стасевич;

нападающие – Михаил Гордейчук, Анес Рушевич, Николай Сигневич, Яссе Туоминен.

Матч состоится завтра в 19.00 по белорусскому времени. Напомним, первая игра соперников на «Борисов-Арене» завершился со счетом (1:1).

 
 
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БАТЭ отправился на ответный поединок 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов c «Алашкертом».

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