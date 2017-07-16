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«Динамо» Минск – «Работнички». Стоимость билетов на матч составляет от 4 до 5 рублей
17.07.2017 10:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стартовала продажа билетов на ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы «Динамо» Минск – «Работнички».
Стоимость билетов на игру составляет от 4 до 5 рублей. Абонементы, приобретенные на весь сезон-2017, также являются действительными на матчи квалификации Лиги Европы.
Подробная информация
Матч «Динамо» Минск – «Работнички» состоится 20 июля в 18.00 на стадионе «Трактор».
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Стартовала продажа билетов на ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы «Динамо» Минск – «Работнички».
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