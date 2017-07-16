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Главный тренер пражской «Славии»: «Если мы хотим добиться успеха, то нам нужно обыгрывать и «Алашкерт», и БАТЭ»

17.07.2017 10:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер пражской «Славии» Ярослав Шилгавы поделился ожиданиями от противостояния «Алашкерт» – БАТЭ во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов.

«Фаворитом противостояния БАТЭ – «Алашкерт» является борисовский клуб, но будем ждать результата ответного матча. Начали собирать информацию о двух командах.

Если мы хотим добиться успеха, то нам нужно обыгрывать и «Алашкерт», и БАТЭ. Конечно, у БАТЭ огромный еврокубковый опыт, и нельзя их недооценивать», – сказал Шилгавы.

«Славия» в третьем квалификационном раунде Лиги чеммпионов встретится с победителем пары «Алашкерт» – БАТЭ.

 
 
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Главный тренер пражской «Славии» Ярослав Шилгавы поделился ожиданиями от противостояния «Алашкерт» – БАТЭ во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов.

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