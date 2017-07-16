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Нападающий «Славии» Шкода: «БАТЭ пройдет в 3-й раунд квалификации. Борисовчанам просто не повезло в первом матче с «Алашкертом»

17.07.2017 11:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Славии» Милан Шкода поделился впечатлениями от жеребьевки 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором команда из Праги встретится с победителем пары БАТЭ – «Алашкерт».

«Рад возможности сыграть с БАТЭ. Конечно, это будут очень сложные два матча.

Думаю, что БАТЭ пройдет в 3-й раунд квалификации. Те, кто видел первый их матч против «Алашкерта», говорили, что борисовчане были на голову сильнее. БАТЭ просто не повезло, они, безусловно, фавориты противостояния», – сказал Шкода.

 
 
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Нападающий «Славии» Милан Шкода поделился впечатлениями от жеребьевки 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором команда из Праги встретится с...

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